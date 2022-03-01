«السيف» يكشف تفاصيل أحدث وأسرع تقنية شحن للهواتف الذكية

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشف الخبير التقني فيصل السيف عن أحدث وأسرع تقنية لشحن الهواتف الذكية في دقائق معدودة. وقال السيف، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إن شركة Oppo أعلنت عن تقنية SuperVOOC للشحن بقدرة 150W . وأضاف أن هذه التقنية الحديثة قادرة على شحن بطارية بحجم 4500mAh لغاية 50% خلال خمس دقائق و 100٪ خلال 15 دقيقة. وتابع الخبير التقني فيصل السيف، أن هذه الميزة ستصل لأجهزة OnePlus خلال الربع الثاني من السنة.

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