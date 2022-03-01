شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الكويتية فى روسيا: تنصح مواطنيها بالاحتفاظ بالنقد للضرورة خلال الفترة القادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت سفارة دولة الكويت في روسيا أنه قد تم تعليق العديد من شركات الطيران الأجنبية رحلاتها من وإلى روسيا، وتم وقف الرحلات الداخلية لبعض المطارات الروسية، إضافة لإغلاق المجال الجوي الأوروبي أمام الطيران الروسي، مع بقاء بعض الخيارات التجارية المحدودة للراغبين بالسفر.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية - في بيان لها مساء الإثنين، أن سفارة دولة الكويت لدى روسيا الإتحادية تؤكد أنه ومع استمرار التداعيات الاقتصادية، فقد تم التقييد المؤقت للسحب اليومي من أجهزة الصرف الآلي، لذا تنصح السفارة المواطنين الكويتيين في روسيا الاحتفاظ ببعض النقد للضرورة، خاصة مع احتمال تقييد إستخدام بطاقات الإئتمان الصادرة عن البنوك الأجنبية.

كما تشدد السفارة على ضرورة الإبتعاد عن المناطق المزدحمة، وحمل الوثائق الثبوتية الرسمية في جميع الأوقات ، مع متابعة تطورات الأحداث عن كثب عبر وسائل الإعلام المحلية والدولية. للإستفسار أو في حالات الضرورة يمكن التواصل مع السفارة الكويتية في موسكو .