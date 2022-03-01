شكرا لقرائتكم خبر عن من مواسم الأمطار.. الحصيني يتوقع حالة الطقس في المملكة خلال شهر مارس والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز بن محمد الحصيني، حالة الطقس خلال شهر مارس على مستوى المملكة. وقال الحصيني، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “الحمد لله الثلاثاء 28 رجب بداية شهر مارس، وله عدة خصائص. وأضاف أنه شهر مارس من مواسم الأمطار في المملكة والخليج واليمن، وأيامه “٣١” يوماً، الثلث الأول فيه نهاية الشتاء فعلياً”، و”الثالث الثاني فيه نهاية الشتاء فلكيا”. وتابع عبدالعزيز الحصيني “أما الثلث الثالث منه بداية الربيع فلكياً وفيه إرهاصات موسم المراويح والتي بدايتها الفعلية في أبريل”.

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