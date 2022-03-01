شكرا لقرائتكم خبر عن «المياه الوطنية»: 6 خطوات لحجز موعد في أحد الفروع والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضحت شركة المياه الوطنية، خطوات وآلية حجز موعد في أحد الفروع على مستوى المملكة. جاء ذلك في رد من الشركة عبر حساب العناية بالعملاء في “تويتر”، على سؤال مغرد قال فيه “السلام عليكم لا استطيع حجز موعد وموقعي جديد ولا يوجد إحداثيات للموقع.. ماذا أفعل؟”. وأجابت الشركة بقولها :”أهلاً وسهلاً، لحجز موعد زيارة للفرع من خلال التطبيق واتباع الخطوات التالية: 1- الدخول على الصفحة الرئيسية 2- الضغط على حجز موعد 3- اختيار المنطقة أو المدينة 4- اختيار نوع الخدمة 5- تحديد التاريخ والوقت 6- الضغط على احجز موعد

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