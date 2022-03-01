شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات الأرصاد.. ضباب كثيف وغبار يعيق الرؤية في الشرقية والقصيم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على المنطقة الشرقية، خلال الساعات القليلة المقبلة.

وتشمل الحالة، بمشيئة الله، ضباب كثيف يتسبب في تدني الرؤية الأفقية لاسيما على الطرق السريعة تستمر حتى الساعة الثامنة من صباح اليوم الثلاثاء، وتحديدا على كل من “الأحساء، البطحاء، الجبيل، الخبر، الدمام، الظهران، القطيف، رأس تنورة، سلوى”.

كذلك توقع المركز الوطني للأرصاد، رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة القصيم، وتحديدا في كل من “البكيرية، الرس، الشماسية، المذنب، عنيزة، عيون الجواء”.

ومن المتوقع أن تستمر الحالة على منطقة القصيم، حتى الساعة الرابعة من بعد عصر اليوم الثلاثاء بمشيئة الله.