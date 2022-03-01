شكرا لقرائتكم خبر عن الأحوال المدنية: 3 حالات يمكن خلالها تغيير صورة «الهوية الوطنية» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية ضوابط تغيير الصورة الشخصية في بطاقة الهوية الوطنية.

جاء ذلك في رد على سؤال مواطن قال فيه :”كيف أغير صورة البطاقة علما متبقي سنه على تاريخ الانتهاء؟”.

وأجابت الأحوال المدنية، عبر حساب “العناية بالعملاء” في “تويتر”، بقولها : “يتم تغيير الصورة الشخصية في ثلاث حالات:

1- في حالة تجديد الهوية الوطنية

2- بتغيّر الملامح

3- بموجب تقارير طبية.

وفي وقت سابق، أطلقت الأحوال المدنية نسخة إلكترونية من سجل الأسرة في تطبيق وزارة الداخلية الإلكتروني “أبشر أفراد” تحت مسمى “سجل الأسرة الرقمي”، بالتعاون مع هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”.

وأوضحت أن سجل الأسرة الرقمي سيكون متاحا أيضا في تطبيق “توكلنا” عبر المحفظة الرقمية، مبينة أن هذه الخدمة امتداد لتطوير التعاملات الإلكترونية للأفراد.