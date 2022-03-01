شكرا لقرائتكم خبر عن تونس: انتشال 9 جثث لمهاجرين غير شرعيين وإنقاذ 9 آخرين بعد غرق مركبهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الدفاع التونسية، بالتعاون مع وحدة تابعة للحرس الوطنى، انتشال 9 جثث لمهاجرين غير شرعيين من جنسيات إفريقية مختلفة وإنقاذ 9 آخرين من نفس الجنسيات، إثر غرق مركبهم شرق مدينة الشابة من ولاية المهدية، على بعد 18 كلم من الساحل.

وذكرت وزارة الدفاع - فى بيان، أن المهاجرين الذين تم إنقاذهم كانت حالتهم الصحية حرجة، وتمّ التوجه بهم لميناء الصيد البحرى بولاية صفاقس، موضحة أنه تم تسليم الناجين إلى الحرس الوطنى بصفاقس لاستكمال الإجراءات القانونية بشأنهم.

وأضافت أن الناجين أعمارهم تتراوح بين 25 و30 سنة، وأبحروا من سواحل مدينة صفاقس خلال ليلة أمس لعبور الحدود البحرية بطريقة غير شرعية نحو الساحل الأوروبى.

وأوضحت أنه تمّ توجيه وحدة بحرية تابعة للجيش وعلى متنها فريق من الغواصين لمواصلة البحث عن ناجين محتملين أو انتشال مهاجرين غرقى.