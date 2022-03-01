شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح من «التأمينات» بشأن غرامة التأخير في إنهاء نشاط المنشأة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات، أنه في حال لم يتم إنهاء نشاط المنشأة في التأمينات ووجود مبالغ على المنشأة لم تسدد فإنه يتم فرض غرامات تأخير ٢٪ عن كل شهر.

جاء ذلك في رد من التأمينات، عبر حساب “العناية بالعملاء” في “تويتر”، على سؤال مغرد قال فيه “لدي مؤسسة مقاولات ولم أجلب عليها عماله ولكن تم إرسال رسالة نصية بدفع 234 ريال فما السبب؟.

وأجابت التأمينات بقولها “أهلا بك ، نفيدكم في حال لم يتم إنهاء نشاط المنشأة في التأمينات ووجود مبالغ على المنشأة لم تسدد فإنه يتم فرض غرامات تأخير ٢٪ عن كل شهر.

وأضافت التأمينات أنه “يمكن للمستفيد الدخول على تأميناتي أعمال لمعرفة بيانات المنشأة والاستفادة من الخدمات المالية المتاحة لكم”.