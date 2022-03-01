شكرا لقرائتكم خبر عن موقف إنساني يحصد الإشادات.. حارس أمن يحمل رجلًا مسنًا ويعبر به الطريق (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو إنساني لحارس أمن في جدة، يحمل رجلًا مسنًا لا يقوى على عبور الطريق بمفرده، على ذراعيه ويعبر به الطريق خوفًا عليه من اصطدام المركبات به.

ويظهر الفيديو حارس الأمن وقد حمل الرجل المُسن على ذراعيه ومر به من الطريق لتفادي المركبات.

وعلى الرغم من كون الفيديو لم يوثق سوى ثواني معدودة للواقعة، إلا أنه انتشر بشكل كبير وسط إشادات واحتفاء المغردين بحارس الأمن، وما قام به من عمل إنساني تجاه هذا الرجل المُسن، مطالبين بتكريمه.