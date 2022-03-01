شكرا لقرائتكم خبر عن مندوبة الإمارات بالأمم المتحدة: يجب الالتزام بالقانون الدولى فى أزمة أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت السفيرة لانا نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة: ندين العنف فى أوكرانيا وندعو للعمل على حل الأزمة بالطرق السلمية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة إكسترا نيوز منذ قليل.

وأضافت المندوبة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة مجلس الأمن: نشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة فى الأزمة الأوكرانية.

وتبنى مجلس الأمن الدولى قرارا، بناء على طلب الدول الغربية، يدعو إلى عقد "جلسة طارئة" اليوم الإثنين للجمعية العامة للأمم المتحدة ليتخذ اعضاؤها الـ 193 موقفا حيال الهجوم الروسى على أوكرانيا.

وأيدت القرار الذى طرحته الولايات المتحدة وألبانيا، 11 دولة فى حين صوتت روسيا ضده وامتنعت الإمارات العربية المتحدة والصين والهند عن التصويت.

ومازالت العمليات العسكرية الروسية التى أعلن عن تنفيذها الرئيس الروسى فلاديمير بوتين على الأراضى الأوكرانية جارية منذ يوم الخميس الماضى، حيث تدخل اليوم الإثنين يومها الخامس على التوالى، مع محاولات مجلس الأمن الدولى لتهدئة الأوضاع ووقف عمليات إطلاق النار.