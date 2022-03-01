شكرا لقرائتكم خبر عن أمين مساعد الجامعة العربية عن الأزمة الروسية الأوكرانية: البلدان أصدقاء لنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير حسام زكى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أن موقف الجامعة العربية من الأزمة الروسية الأوكرانية يتسم بالحياد لوجود علاقات صداقة تربط الدول العربية بروسيا وأوكرانيا.

وأضاف الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية فى مداخلة هاتفية خلال برنامج " كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على شاشة ON أن الدول العربية لديها علاقات صداقة بين أوكرانيا وروسيا، ويعز على الأصدقاء أن يروا بعضهما يتحاربون، والدول العربية أخذت مسافة على الحياد بين الطرفين.

وأوضح أن الجامعة العربية لديها رغبة لتقديم المساعدة فى الحرب الأوكرانية الروسية، قائلًا: " لا نلوم أو ندين ولكن نرغب فى المساعدة ونحاول تنسيق المواقف لدعم الجاليات العربية فى أوكرانيا، وليس كل الدول العربية ممثلة دبلوماسيا فى أوكرانيا، وبالتالى ليس جميعهم يستطيعون دعم جالياتهم، ونحث الدول العربية على مساعدة بعضها البعض.

وأجاب السفير حسام زكى على سؤال الإعلامية لميس الحديدى حول ما نتوقعه من اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة تجاه أزمة أوكرانيا؟ ليجيب قائلًا: من المقرر صدور قرار من مجلس الأمن تجاه روسيا، ولكن لن يتمكن أحد من إجبار روسيا على تنفيذها نتيجة الإضعاف المتوالى لهذه الصيغة فى مجلس الـمن

ولفت إلى أن مجلس الأمن فشل فى التوصل لقرار بشأن القضية الفلسطينية فى وقت سابق ومن المفترض أن تكون القرارات ملزمة ولكن تم إضعاف مجلس الأمن الدولي.

وكشف أن هناك ترحيبًا أوروبيًا باللاجئين الأوكرانيين، بشكل ملحوظ وهذا له مغزى سياسى أنهم يرحبون بانضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبى وأنهم جزء من أوروبا سواء أكانت دولة شرقية أو غربية قائلًا: " اللاجئ من خارج أوروبا فهو لاجئ ذو ثقافة مختلفة ولذلك قد يكون غير مرحب به".