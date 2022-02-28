شكرا لقرائتكم خبر عن «برنامج ريف» يحذر من الحسابات المشبوهة.. تستهدف بيانات المستخدمين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذر برنامج ريف من الحسابات المشبوهة التي تدعي مساعدة المستخدم في التسجيل في البرنامج، مؤكدا أن هذه الحسابات تستهدف بالأساس الاستيلاء على بيانات المستخدمين.

وقال برنامج ريف، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إن موظفي مركز الاتصال دائمًا في خدمة المستفيدين، موضحا أن البوابة الإلكترونية للبرنامج تم تصميمها بطريقة تسهل على المواطنين التسجيل بكل سهولة.

يذكر أن شروط القبول في برنامج ريف تشمل التالي:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أو حاملًا لبطاقة التنقل.

2- أن يكون المتقدم من ممتهني أحد المهن الزراعية التي حددها البرنامج ومباشرًا لمهامها بنفسه، وأن يكون من سكان المنطقة الإدارية التي يشملها الدعم.

3- ألا يشغل المتقدم أي وظيفة في القطاع العام أو الخاص.

4- ألا يقل عمر المتقدم عن واحد وعشرين عامًا، وألا يتجاوز مجموع الدخل الشهري للمتقدم عن 6.000 ريال.

5- ألا يتجاوز مجموع أعداد برامج الدعم المالي المباشر المستفاد منها عن ثلاثة برامج، وألا يتجاوز إجمالي مبالغ الدعم المباشر عن 54.000 ريال سنويًا لكافة البرامج.

6- تقديم ما يثبت الأهلية لمزاولة المهنة ووثائق معتبرة لدى البرنامج.

7- الالتزام بتطبيق جميع الاشتراطات الصحية والفنية التي يعتمدها البرنامج، وأن يكون للمتقدم حساب بنكي نشط باسمه ومسجلًا في المنصة الإلكترونية.

8- استكمال البيانات الشخصية والفنية من خلال التسجيل في المنصة المخصصة لذلك، ورفع الطلب على المنصة الإلكترونية بعد استيفاء الشروط.