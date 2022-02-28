شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الثلاثاء.. أجواء معتدلة شرق ووسط المملكة وأمطار رعدية جنوب غرب البلاد والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقع خبراء الأرصاد، أجواء معتدلة شرق ووسط المملكة، غدا الثلاثاء، بينما تبقى دافئة إلى مائلة للحرارة في غرب وجنوب المملكة وباردة نسبياً شمال المملكة وصولاً لحائل.
كما توقع خبراء الأرصاد، وفقا لـ”طقس العرب”، فرصة هطول زخات رعدية ومتفرقة من الأمطار.
وتشمل الحالة الجوية بمشيئة الله، أجزاء متفرقة من جنوب غرب المملكة ليوم غد الثلاثاء.
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