شكرا لقرائتكم خبر عن هذا ما تفعله المخدرات بالمخ .. 6 أضرار قاتلة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير كشف اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات عن الآثار المترتبة على إدمان المخدرات واستمرار التعاطي لها بشكل دائم. وفي منشور بثته على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “توتير” أوضحت اللجنة ماذا يحدث للعقل .. عندما يستمر التعاطي؟ في النقاط التالية : ـ تتضرر خلايا المخ وأنظمة العقل بشكل خطير ـ يصبح الشعور بالسعادة مرتبطا بالتعاطي ـ يقل نشاط العقل وقدرته على معالجة المعلومات ـ ترفض أنظمة العقل التفاعل مع المخدر مما يتسبب في زيادة الجرعة ـ استنزاف قدرات الخلايا العصبية على إفراز المواد الضرورية للشعور بالراحة والطمأنينة ـ يصبح هناك اعتماد كلي من قبل العقل على المخدرات لإفراز بعض النواقل العصبية الضرورية

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