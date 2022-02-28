شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بعد غضب واسع.. الرئيس العراقي يسحب مرسوم عفو عن تاجر مخدرات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 فبراير 2022

الخليج 365- متابعات

تراجع رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح اليوم الإثنين عن المرسوم الرئاسي القاضي بالعفو عن تاجر المخدرات جواد لؤي الياسري، وذلك عقب غضب واسع خلفه مرسوم العفو.



ونشرت وسائل إعلام محلية عفوا خاصا من رئيس الجمهورية، باقتراح من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عن جواد الياسري، وهو ما أثار تساؤلات وجدلا واسعا في الأوساط الشعبية، وسط انتقادات حادة تلقاها الرئيس صالح.

وكانت محكمة جنايات الكرخ في بغداد أصدرت عام 2018 حكما بالسجن المؤبد على جواد، نجل لؤي الياسري، محافظ النجف، والمقرب من حزب الدعوة، بعد إدانته بالاتجار بالمخدرات.