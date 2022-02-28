صفقة مع الأمريكيين حول آثار مسروقة من الضفة تتجاهل الفلسطينيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 فبراير 2022

الخليج 365- متابعات

عندما عقد مدعون عامون أمريكيون صفقة مع الملياردير مايكل شتاينهاردت لتسليم 180 قطعة أثرية مسروقة إلى بلدانها الأصلية، أكدوا أن الضحايا سيحصلون على“العدالة“، إلا أن الفلسطينيين شككوا في أن يشملهم الأمر.



ولكن الفلسطينيين يعرفون أن ذلك لن ينطبق عليهم، ورأوا أن اتفاق شتاينهاردت الذي أبرم في كانون الأول/ديسمبر مع المدعين العامين في مانهاتن يشكل انتكاسة أخرى في سعيهم للاحتفاظ بالقطع الأثرية الثمينة التي عثر عليها في الأراضي المحتلة.