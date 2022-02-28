شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة الجزائرية: نولي أهمية بالغة لتدريب العنصر البشري في جميع قطاعات الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الحكومة الجزائرية أيمن عبدالرحمن أن بلاده تولي أهمية بالغة لتدريب العنصر البشري في جميع قطاعات الدولة لتحقيق الحوكمة القائمة على تحسين الأداء وتعزيز الشفافية.

جاء ذلك خلال كلمته بمناسبة حضوره مراسم تخرج الدفعة الخمسين للمدرسة الوطنية الجزائرية للإدارة، اليوم/ الإثنين/ بالجزائر العاصمة .



وأوضح عبدالرحمن أن العنصر البشري يعد أهم الأصول التي تمتلكها أي مؤسسة أو إدارة؛ لأنهم من يصنعون فعالية آدائها من خلال نوعية السياسات والبرامج التي يقترحونها، والقرارات التي يتخذونها أو الخدمات التي يقدمونها للمواطنين.



وأضاف أن المدرسة الجزائرية للإدارة شهدت تخريج ٥٠ دفعة على مدار ٥٨ عاما، تضم أزيد عن ٧ آلاف قيادة في مختلف التخصصات، داعيا إياها إلى وضع المزيد من البرامج التدريبية، التي تناسب متطلبات السوق الحديثة لإكساب المتدربين المهارات الشاملة كالريادة، والتخطيط الاستراتيجي، وصياغة ومتابعة وتقييم السياسات الحكومية، وإدارة الأموال العامة، والموارد البشرية.