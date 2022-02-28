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شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تعرف عن مستشفى صحة الافتراضي ؟ والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قالت وزارة الصحة، إن مستشفى صحة الافتراضي هو مستشفى يقدم خدماته عن بعد للمستشفيات حول المملكة باستخدام التقنيات الطبية.
وأوضحت الصحة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن هذه التقنيات الطبية تشمل خدمات تخصصية متقدمة مثل العمليات المعقدة، الذكاء الاصطناعي، الملاحظة عن بعد، التشخيص والتدخل الاتصالي.
وأضافت أن هذه الخدمة تمكن أكبر الاستشاريين من تقديم خدماتهم لجميع المدن والمحافظات على مستوى المملكة.
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