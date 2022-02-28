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شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» توضح تفاصيل خدمات «مستشفى صحة الافتراضي» عن بعد والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الإثنين، عن تفاصيل خدمات مستشفى صحة الافتراضي للمنشآت الصحية حول المملكة عن بعد.
وأوضحت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن الخدمات التخصصية في مستشفى صحة الافتراضي في جميع المناطق تشمل ما يلي:
1- الاستشارات الطارئة والحرجة
2- العيادات التخصصية
3- اللجان متعددة التخصصات
4- الخدمات الطبية المساندة
5- خدمات الرعاية المنزلية
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