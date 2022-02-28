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شكرا لقرائتكم خبر عن حساب المواطن: 5 خطوات لتغيير رقم الجوال للمستفيد والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حدد برنامج حساب المواطن، بالتفصيل خطوات وطريقة تغيير رقم الجوال للمستفيد من خلال الموقع الرسمي للبرنامج.
جاء ذلك في رد من البرنامج في تغريدة عبر حساب “خدمة المستفيدين”، ردا على سؤال مغرد استفسر بشأن خطوات تغيير رقم الجوال.
وأجاب برنامج حساب المواطن بقوله إنه يمكن تغيير رقم الجوال بكل سهولة من خلال الخطوات التالية:
1- التوجه إلى الصفحة الرئيسية
2- تسجيل دخول
3- الدخول إلى القائمة الرئيسية
4- الدخول إلى بيانات المستفيد
5- الضغط على تغيير رقم الجوال
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