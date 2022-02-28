شكرا لقرائتكم خبر عن "التعاون الإسلامى" تدعو إلى مواصلة المفاوضات للتوصل لحل سياسى فى أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - دعت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، اليوم الإثنين، الأطراف المعنية في الأزمة الأوكرانية إلى مواصلة المفاوضات سعيا للتوصل إلى حل سياسي يضمن إقامة سلام واستقرار دائمين في المنطقة ويحفظ أمن وسلامة شعوبها.
وأوضحت المنظمة - في بيان أوردته وكالة انباء السعودية (واس) - أنها تتابع بقلق تطورات الوضع في أوكرانيا وتحث الأطراف المعنية على العمل من أجل حل الأزمة بالوسائل السلمية لمنع تداعياتها الأمنية والإنسانية، مجددة دعمها لكافة الجهود الدولية الرامية إلى تشجيع الحوار والانخراط الدبلوماسي وتخفيف حدة التوتر والشروع في إجراءات التهدئة.