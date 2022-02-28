شكرا لقرائتكم خبر عن "التعاون الإسلامى" تدعو إلى مواصلة المفاوضات للتوصل لحل سياسى فى أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، اليوم الإثنين، الأطراف المعنية في الأزمة الأوكرانية إلى مواصلة المفاوضات سعيا للتوصل إلى حل سياسي يضمن إقامة سلام واستقرار دائمين في المنطقة ويحفظ أمن وسلامة شعوبها.