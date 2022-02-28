شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تعقد غدًا الاجتماع الثامن للجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، القطاع الاقتصادي - إدارة التكامل الاقتصادي العربي، الاجتماع الثامن للجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية، غدًا الثلاثاء، ولمدة يومين بمقر الأمانة العامة، بمشاركة 17 دولة عربية أعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

وذكرت الأمانة العامة للجامعة العربية في بيان اليوم الاثنين، أنه من منطلق تبادل المعلومات وتشارك أفضل الممارسات العملية بين الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لتعظيم الاستفادة من تلك التجارب، يعقد على هامش الاجتماع ورشة عمل خلال اليوم الأول، تقدم خلالها كل من الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، والمملكة المغربية وهي الدول التي تصدر شهادة المنشأ الإلكترونية ولها تجربة عملية في هذا الشأن، عرضا مرئيا متكاملا حول كافة الإجراءات المتبعة والجوانب المتعلقة بإصدار شهادة المنشأ الإلكترونية والتجهيزات المسبقة لتقديم تلك الخدمة، وذلك لتعميم الاستفادة وتشجيع الدول التي لم تصدر شهادة المنشأ الإلكترونية على الانخراط في تطبيق هذه الخدمة.

وأضافت أنه سيشارك في فعاليات ورشة العمل الجهات المصدرة لشهاد المنشأ الإلكترونية، والجمارك والقطاع الخاص، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية، كما ستناقش اللجنة خلال اجتماعها العديد من المواضيع الهامة المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، حيث سيتم استكمال مراجعة بعض الأحكام العامة لقواعد المنشأ العربية للسلع العربية بناءً على ملاحظات ومرئيات الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والذي يعد بندا دائما على جدول أعمال اجتماعات اللجنة، بناءً على تكليف من المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجنة بمراجعة الأحكام العامة لقواعد المنشأ العربية لكي تتواكب مع التطورات الدولية واقتراح التعديلات اللازمة بشأنها وذلك بموجب قراراه رقم 2234 في دورته 104 بتاريخ 5/9/2019.

كما سيتم، خلال الاجتماع، عملية عصف ذهني حول تفعيل مبدأ تراكم المنشأ بين الدول العربية الأعضاء وذلك من آجل الارتقاء بالتجارة العربية البينية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.