شكرا لقرائتكم خبر عن رفض 700 ألف ريال وعفا لوجه الله.. مقيم مصري يتصدر الترند في جلسة صلح بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمقيم مصري خلال جلسة صلح بسبب مشاجرة، حيث رفض مبلغ تعويض 700 ألف ريال وسيارة هدية وعفا عن خصومه لوجه الله.

وتصدر الفيديو الترند وأصبح حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بتصرف المصري وعفوه لوجه الله تعالى.

وظهر المقيم المصري في الفيديو، ويدعى محمود قطب، خلال جلسة الصلح مع مجموعة من المواطنين بنجران ، حيث رفض المصري قبول 700 ألف ريال سعودي وسيارة كتعويض.

وقال المصري: “إحنا عفونا أول شيء لوجه الله تعالى، وتاني شيء لعيال راشد العرجاني.. عفونا بدون أي مقابل، بارك الله فيكم عرضتوا علينا ولكن إحنا لا يلزمنا منكم سيارات ولا مال”.

وأضاف المقيم المصري: “حقنا وصلنا وإحنا إخوان ومفيش أي فرق..حقنا وصل”، ليرد عليه أحد الأطراف بجلسة الصلح: “اعتبرها هدية”، ليرد المقيم المصري مؤكدًا أنه لن يقبل الهدية، ليقول أحد الأطراف بجلسة الصلح: “ما راح ننسى هذا المعروف..بارك الله فيكم،..اليوم أنتوا تممتوا الصلح”.

وانتشر الفيديو بشكل واسع على موقع “تويتر” وأشاد الجميع بتصرف المقيم.

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