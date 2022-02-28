شكرا لقرائتكم خبر عن إهانة للعلم الوطني الكويتي.. وتحركات عاجلة من الداخلية الكويتية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت وزارة الداخلية الكويتية أنها لن تسمح لكائن من كان بإهانة علم الدولة حتى لو بحسن نية.

ونقلت صحف كويتية عن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء فراج الزعبي أن إهانة علم الدولة خط أحمر.

وبحسب ما نقلته القبس عن الزعبي، أن احترام العلم الوطني وصونه والمحافظة عليه وعدم الإساءة إليه بأي شكل من الأشكال.

وشدد أن كل من يخالف ذلك سيتم القبض عليه وتطبيق القانون بحقه.

يذكر أن المادة 33 من القانون تنص على أن كل من ارتكب في مكان عام فعلا من شأنه إهانة العلم الوطني أو علم دولة غير معادية، سواء بإتلافه أو بإنزاله أو بأي عمل آخر يعبر عن الكراهية والازدراء، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين.