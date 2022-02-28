شكرا لقرائتكم خبر عن “الإحصاء”: تفعيل خدمة التحقق من هوية الباحث الميداني عبر “توكلنا” والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الإثنين، تفعيل خدمة التحقق من هوية الباحث الميداني في تعداد السعودية 2022 من خلال تطبيق “توكلنا”، وذلك بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا).

وأوضحت الهيئة أن هذا التعاون يأتي في إطار تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية وتعزيز الجهود نحو تمكين التحول الرقمي، لافتة النظر إلى أنه سيكون من حق المواطن والمقيم الاطلاع على البطاقة التعريفية للباحث الميداني من خلال المحفظة الرقمية الخاصة بالباحث عبر تطبيق توكلنا.

وأبانت أن هدف إطلاق الخدمة هو رفع مستوى الشفافية والموثوقية، وإضفاء أكبر قدر من الطمأنينة لدى أرباب الأسر، وضمان تسهيل الأعمال الميدانية وذلك أثناء زيارة الباحث الميداني التي تشهدها مرحلة تحديث العناوين الجارية حالياً، إضافةً إلى مرحلة العد الفعلي التي ستنطلق في 8 شوال 1443هـ الموافق 9 مايو 2022.