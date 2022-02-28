شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية البحرينية تؤكد متابعتها باهتمام بالغ لأوضاع مواطنينها فى أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الخارجية البحرينية أنها تتابع باهتمام بالغ أوضاع مواطنينها المتواجدين في أوكرانيا في ظل الظروف الأمنية الراهنة.

وشددت الوزارة في بيان أوردته وكالة أنباء البحرين (بنا)، اليوم الاثنين، على حرص الحكومة على تذليل العقبات وتسهيل الإجراءات اللازمة لإجلاء مواطني المملكة بصورة آمنة عبر المنافذ المتاحة في أقرب فرصة ممكنة، داعية المواطنين الراغبين في المغادرة أو المساعدة إلى التواصل معها.