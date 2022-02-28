شكرا لقرائتكم خبر عن تسهيل عبور 233 أردنيا المعابر الحدودية مع أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية اليوم الاثنين، تسهيل إجراءات عبور ودخول 233 مواطناً أردنياً إلى المعابر الحدودية بين أوكرانيا والدول المجاورة حيث يتواجد موظفو السفارات .

وأوضحت الوزارة - فى بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء الأردنية - أنه تم تسهيل عبور ودخول 121 مواطنا إلى الحدود مع رومانيا و49 مع بولندا و27 مع سلوفاكيا و 24 مع هنغاريا و12 مع مولدوفا .

وأكدت أنه تمّ تأمين المواطنين الأردنيين بمختلف أشكال المساعدة والدعم، وتوفير الخدمات الضرورية واللازمة لهم، والاطمئنان على سلامتهم وأحوالهم، والعمل على تسهيل عودتهم إلى البلاد، مشيرة إلى وصول 19 مواطناً وعائلاتهم قادمين من أوكرانيا عِبر بودابست وبخارست.

