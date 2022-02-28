شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لبنان يوقع مرسوم إحالة مشروع قانون موازنة العام الحالى لمجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الإثنين، المرسوم الخاص بإحالة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام الحالي إلى مجلس النواب.

وكان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي ووزير المالية يوسف الخليل قد وقعا المرسوم ذاته الأسبوع الماضي، إذ يشترط القانون توقيع الثلاثة مسئولين قبل إحالته إلى مجلس النواب.

ومن المقرر أن يتلقى مجلس النواب اللبناني مشروع قانون الموازنة تمهيدا لإحالته للجان المختصة للدراسة قبل تحديد جلسة عامة برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري لمناقشة مشروع القانون والتصويت عليه.