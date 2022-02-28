شكرا لقرائتكم خبر عن ميقاتى يؤكد دعمه لهيئة مكافحة الفساد بلبنان فى تطبيق القوانين دون مراعاة لأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس الوزراء اللبنانى نجيب ميقاتى، دعمه لعمل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بلبنان فى تطبيق القوانين دون أى اعتبارات او مراعاة لأحد، مشددا على تقديم التسهيلات اللازمة لحسن انطلاقة الهيئة وسير عملها.

جاء ذلك خلال إجتماع عقده، اليوم الاثنين، مع كامل أعضاء الهيئة برئاسة القاضى كلود كرم وذلك بعد صدور مرسوم تعيينها رسميا.

وقدم رئيس وأعضاء الهيئة تصاريح الذمة المالية والمصالح وخطابات رفع السرية المصرفية.

وكان رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قاموا بحلف اليمين القانونية أمام رئيس الجمهورية في السابع عشر من شهر فبراير الجاري بعد صدور مرسوم تعيينهم.

