شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الاشتراطات الجديدة للسفر إلى السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت السلطات السودانية تحديثات جديدة للسفر إليها، حيث اشترطت على المواطنين السودانيين القادمين من المملكة العربية السعودية، قطر، الإمارات، مصر، الكويت، سلطنة عمان، الأردن، تونس/ المغرب، الجزائر، الحصول على، إما شهادة تطعيم لأحد اللقاحات المعتمدة لمن هم فوق سن 18 سنة، أو شهادة PCR سلبية صالحة لمدة 72 ساعة خلال موعد الوصول.

اما غير المواطنين السودانيين، يجب على جميع المسافرين لمن هم فوق 8 سنوات، الحصول على شهادة PCR سلبية وصالحة لمدة 72 ساعة خلال موعد الوصول، كما يشترط إصدار شهادات الPCR من أحد المعامل المعتمدة والتابعة لوزارة الصحة.