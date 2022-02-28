شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف: 16 عملية استهداف ضد مليشيا الحوثي في حجة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: عاجل

التحالف : (16) عملية استهداف ضد المليشيا في حجة خلال الساعات 24 الماضية. عاجل

التحالف: تدمير (9) آليات عسكرية وخسائر بشرية في صفوف الميليشيا.

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