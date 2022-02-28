شكرا لقرائتكم خبر عن “الأرصاد” تكشف عن خريطة الطقس خلال الربيع المقبل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح المركز الوطني للأرصاد، أن نماذج التوقعات المناخية تشير إلى احتمال ارتفاع معدل هطول الأمطار خلال فصل الربيع لهذا العام، وخاصة شهر أبريل.

وأضاف المركز، أن المناطق التي ستتعرض للمزيد من الحالات المطرية -بمشيئة الله- ، ستشمل ، عسير ومكة والرياض والشرقية والحدود الشمالية وحائل.

وأبان أن درجات الحرارة سترتفع تدريجيًا، بداية من شهر مارس المقبل، وستتراوح الصغرى ما بين 6 إلى 24 درجة مئوية، فيما ستصل العظمى في شهر أبريل ما بين 40 إلى 26 درجة مئوية، والصغرى ما بين 11 إلى 26 درجة مئوية.

وأشار إلى أنه في شهر مايو المقبل ستواصل درجات الحرارة ارتفاعاتها، على الجزء الشرقي وجنوب ووسط المملكة، إذ تصل الصغرى على أجواء مكة 30 درجة، والجزء الجنوبي 28 درجة، والوسطى والشرقية.

وذكر التقرير أنه خلال فترة الربيع المقبل ستنشط الرياح الشمالية الغربية على الجزء الشمالي والأوسط من البحر الأحمر والخليج العربي بسرعة 20كم/س، ثم شمالية شرقية نشطة السرعة على المنطقة الشرقية، لافتًا إلى حدوث هدوء في اتجاه وسرعة الرياح على بقية مناطق المملكة.