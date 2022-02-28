“الشورى” يوافق على تعديلات نظام توزيع الغاز الجاف للأغراض السكنية والتجارية

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
وافق مجلس الشورى اليوم على مشروع تعديلات نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية.
جاء ذلك خلال جلسته العادية السابعة والعشرين من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي.
واتخذ المجلس قراره بالموافقة على مشروع التعديلات بعد استماعه إلى عددٍ من المداخلات التي طرحها أعضاء المجلس خلال المناقشة .
من جهة أخرى صوّت المجلس بعدم الموافقة على مشروع تنظيم ما يتعلق بعقد اتفاقيات التعاون العلمي والفني ومذكرات التفاهم بين الجامعات والمؤسسات الأجنبية.
وجاء قرار المجلس بعدم الموافقة على مشروع التنظيم بعد اطّلاعه على وجهة نظر اللجنة الخاصة ومسوغاتها والتي قدمها أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتور محمد الجرباء، والمتضمنة ردّ اللجنة ورأيها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع التنظيم أثناء مناقشة المشروع في جلسةٍ سابقة.
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