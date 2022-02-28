شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق خدمة الدفع بالبطاقات البنكية والهاتف المحمول في جسر الملك فهد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

أطلقت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد مجموعة متنوعة من أنظمة السداد من شأنها تسهيل عملية عبور المركبات في بوابات الرسوم لدخول جسر الملك فهد.

ويمكن تفعيل الخدمة بشكل كامل لحاملي البطاقات البنكية السعودية من استخدام خاصية الدفع دون اللمس في بوابات رسوم الجانب البحريني، وحاملي البطاقات البنكية البحرينية من استخدام خاصية الدفع في بوابات رسوم الجانب السعودي، بزمن قياسي يصل إلى 3 ثواني، بهدف الارتقاء بجودة الخدمة المقدمة وتقليل زمن عبور المسافرين.

وأعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد في إحصائية لعام 2021م عن تجاوز إجمالي عدد المركبات العابرة للجسر 4,9 مليون مركبة, بمعدل زمن عبور بلغ 20 دقيقة للمركبة الواحدة لإنهاء كافة الإجراءات.