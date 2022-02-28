شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تدخل على خط الأزمة الأوكرانية بهذا القرار العاجل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

دخلت اليابان على خط الأزمة الأوكرانية، بقرار رئيس الوزراء فرض عقوبات على بيلاروسيا وعلى البنك المركزي الروسي.

وأوضحت الحكومة اليابانية أن العقوبات تشمل حظر الصادرات إلى الكيانات المرتبطة بالجيش الروسي والمعدات ذات الاستخدام المزدج.

يأتي هذا في الوقت الذي انهارت فيه أسهم الشركات الروسية في بورصة لندن بعد فرض العقوبات على موسكو، حيث كشفت بيانات التداول اليوم، عن انهيار الأوراق والأسهم المالية التابعة للشركات والمصارف الروسية.

وأعلن الجيش الأوكراني، أنه منذ الأمس أصبحت الحرب أوروبية وليست أوكرانية فقط، مؤكدًا أن نصف دول أوروبا تساعد بلاده بالأسلحة والمعدات.

من ناحية أخرى أكد الكرملين، أن العقوبات التي تم فرضها على روسيا قاسية لكن موسكو قادرة على تخفيف الضرر.

وأوضح أنه لدى روسيا خطة للرد على العقوبات ويتم تنفيذها، وأن الرئيس بوتين يعقد اجتماعا اليوم لبحث الأوضاع الاقتصادية، مؤكدًا أن دعم الغرب لأوكرانيا بالأسلحة خطير ومزعزع للاستقرار.