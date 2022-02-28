آبل قد تطور جيلا جديدا من الأجهزة من بينها هواتف آيفون رخيصة الثمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 فبراير 2022

ذكرت بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية أن آبل تخطط لتطوير جيل جديد من الأجهزة الذكية.



وتبعا للمواقع فإن الصحفي الشهير مارك غورمان "أشار إلى أن شركة آبل تعمل على تطوير جيل جديد من الأجهزة الذكية المحمولة سيكون عبارة عن جهاز يجمع ميزات حواسب iPad وMacBook في آن معا".

ويفترض الصحفي "أن الجهاز الجديد سيحصل على شاشة مرنة قابلة للطي بمقاس 20 بوصة، وعند طي الشاشة سيكون بالإمكان استعمال جزئها السفلي كلوحة مفاتيح لمسية للاستغناء عن لوحات المفاتيح التقليدية التي تستعمل في الحواسب المحمولة"، أي أن الجهاز سيكون شبيها نوعا ما بأجهزة ThinkPad X1 Fold التي استعرضتها شركة لينوفو سابقا.

وأشار غورمان إلى "أن آبل من المحمتمل أن تطلق جيلا جديدا من هواتف iPhone SE قادرة على العمل مع شبكات 5G، وفي حال أطلقت هذه الأجهزة بسعر 200 دولار تقريبا فهذا الأمر سيجلب إليها مستخدمين جددا حيث سيدفع المزيد من الناس لتجربة أجهزة AirPods أو Apple Watch ما قد يحقق لها عائدات إضافية".

ومن جهته توقع روس يونغ من شركة Display Supply Chain Consultants أن "الجهاز المذكور قد يظهر عام 2026 مع ظهور الجيل الجديد من الأجهزة الذكية التي ستستعرضها آبل مع نظاراتها المستقبلية للواقع الافتراضي".