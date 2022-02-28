تعرف على الحل السحري لمحاربة التجاعيد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

يمثل "البيبي بوتوكس" أحدث اتجاهات عالم التجميل، ويعني استخدام كمية قليلة من سم الأعصاب "توكسين البوتولينوم أ".



وقالت مجلة “Elle” المعنية بالصحة والجمال، إنه يتم أيضا تخفيف المستحضر وحقنه في طبقة الجلد العلوية فقط، وليس في النسيج العضلي تحتها.

وتتمثل مزايا هذا الاتجاه في محاربة التجاعيد والحصول على بشرة شابة ومشدودة على نحو طبيعي، وذلك بخلاف تطبيق البوتوكس التقليدي، والذي يجعل ملامح الوجه متجمدة وتعبيرات الوجه متحجرة.

وأشارت “Elle” إلى أنه من المفيد حقن البشرة "بالبيبي بوتوكس" بدءا من عمر 30 عاما؛ حيث تبدأ أولى التجاعيد في الظهور بدءا من هذا العمر.

وقبل أسبوعين من الحقن، يُنصح بعدم الخضوع لأي علاج أسنان أو تطعيمات أو علاج بالليزر. وفي الأسبوع، الذي يسبق العلاج، لا يجوز تناول أي أدوية لسيولة الدم مثل الأسبرين.

وبعد المعالجة يجب تجنب الإقامة الطويلة في الشمس والساونا وحمام البخار لمدة أسبوع تقريبا.