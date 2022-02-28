باحثون يكشفون مواعيد النوم الأمثل لصحة القلب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

تبين لباحثين في جامعة الطب بهارفارد الأمريكية أن الأشخاص الذين يأوون إلى الفراش ما بين الساعة العاشرة والحادية عشرة مساءً أقل عرضةً للإصابة بأمراض القلب من الذين ينامون في وقت باكر أو متأخر أكثر. وأجرى الباحثون الدراسة التي نشرت نتائجه في مجلة " European Heart Journal–Digital Health" على 88 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 45 و79 عاماً.



وقد تم وضع أجهزة على معصم اليد لتعقب نومهم واستيقاظهم حتى أسبوع. بعدها قام الباحثون بوضع أسئلة تقييم واستبيان عاداتهم الصحية ونمط حياتهم. وتم كذلك تتبع تاريخ إصابتهم بالذبحة الصدرية والقلبية وأمراض الشرايين والأوعية لمدة تعود لستة أعمار تقريباً. وتبين لهم مقارنة بالذين ينامون بين العاشرة والحادية عشرة، أن معدل الإصابة بأمراض القلب أعلى ب 25 بالمئة لدى الذين ينامون في منتصف الليل أو في وقت متأخر أكثر، أي بنسبة 12% أكثر من الذين ينامون عند الساعة الحادية عشرة، وبنسبة 24 بالمئة أكثر من الذين يذهبون للنوم قبل الساعة العاشرة.

ولا تشير نتائج الدراسة أن الخلود إلى النوم في أوقات مبكرة أو متأخرة أمر يعزز أمراض القلب، إلا أن أوقات النوم غير التقليدية قد تسبب اضطراباً في الساعة الداخلية للجسم القائمة على مبدأ ال24 ساعة أو الساعة اليوماوية التي تلعب دوراً أساسياً في تنظيم وظائف الجسم. أما الناس الذين يبقون مستيقظين لما بعد منتصف الليل يعانون من مخاطر أكبر لأنهم أقل عرضةً لشمس الصباح الأمر يعيد ضبط ساعة الجسم بحسب ما يقول الباحثين.