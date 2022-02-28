شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة جدة تعلن استئناف إكمال إجراءات منح طيبة بمساحة 39 مليون متر مربع والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

أعلنت أمانة محافظة جدة, عن صدور الأمر السامي الكريم بالموافقة على استئناف استكمال إجراءات المنح السكنية المجازة سابقًا لـ 16 مخططًا في طيبة شمال شرق المحافظة، وذلك لمن سبق صدور قرارات التخصيص لهم، ويبلغ إجمالي القطع السكنية المفرجة 13,211 أرضًا سكنية، بمساحة إجمالية تقدر بنحو 39 مليون متر مربع.

ولفتت الأمانة إلى أن مخططات طيبة سوف تُسهم في توفير قطع أراضٍ سكنية، في الوقت الذي تشهد فيه محافظة جدة أعمال تطوير وإزالة الأحياء العشوائية المقدرة مساحتها بنحو 32 مليون متر مربع.

وذكرت الأمانة في بيانها, أن الأمر الكريم تضمن التوجيه بتخصيص مساحة تعويضية عن أرض الإصلاحية البالغة مساحتها نحو 6.2 ملايين متر مربع على أن تكون داخل مخططات طيبة، وذلك بعد إعداد الرفوع المساحية للمنطقة التعويضية.