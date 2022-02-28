أسباب حدوث متلازمة تململ الساقين أثناء الحمل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

قالت الرابطة الألمانية لأطباء أمراض النساء والتوليد إن متلازمة تململ الساقين (Restless Legs Syndrome) تعد من المتاعب الصحية الشائعة خلال فترة الحمل، موضحة أن المرأة غالباً ما تعاني من وخز وحرقان وخدر في السيقان، لا سيما ليلاً وأثناء الراحة، مما يقض المضجع ويسلب النوم من العين.



وأضافت الرابطة أن أسباب حدوث هذه المتلازمة أثناء الحمل ترجع إلى نقص الحديد في الجسم، وكذلك إلى التغيرات الهرمونية الطارئة على الجسم أثناء الحمل، والتي لها تأثير سلبي على مادة "الدوبامين"، التي تلعب دورا مهما في السيطرة على الحركة.

ويمكن مواجهة هذه المتاعب من خلال تناول الأغذية الغنية بالحديد والمكملات الغذائية للحديد، كما أن المشي في ساعات المساء يساعد على تنشيط سريان الدم، ومن ثم تخفيف المتاعب.

وبالإضافة إلى ذلك، تساعد حمامات الأقدام التبادلية (ساخن/بارد) وتدليك الأقدام في مواجهة المتاعب. ويراعى أيضا التخلي عن الكافيين في المساء بصفة خاصة.