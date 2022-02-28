شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هل خطر الإصابة بأمراض القلب يستمر لمدة عام لدى المصابين بكورونا؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

يفيد التحليل المتعمق للبيانات الصحية الفيدرالية في الولايات المتحدة بأن الذين أصيبوا بفيروس كورونا، معرضون بشكل متزايد لخطر الإصابة بمضاعفات القلب والأوعية الدموية في غضون شهر إلى عام بعد الإصابة.



وتشمل هذه المضاعفات اضطراب نظم القلب، والتهاب القلب، والجلطات الدموية، والسكتة الدماغية، ومرض الشريان التاجي، والنوبات القلبية، وفشل القلب أو حتى الموت، وفقا للعين.

وتحدث مثل هذه المشكلات حتى بين أولئك الذين أصيبوا بعدوى خفيفة من "كوفيد -19"، وفقًا للدراسة، من الباحثين في كلية الطب بجامعة واشنطن في سانت لويس ونظام الرعاية الصحية التابع لشؤون المحاربين القدامى في سانت لويس، والتي نشرت في 7 فبراير/شباط بدورية "نيتشر ميدسين".

ويقول كبير المؤلفين زياد العلي، الأستاذ المساعد بجامعة واشنطن في تقرير نشره الموقع الإلكتروني للجامعة: "أردنا أن نبني على أبحاثنا السابقة حول التأثيرات طويلة المدى لمرض (كوفيد -19) من خلال إلقاء نظرة فاحصة على ما يحدث في قلوب الناس، وما نراه ليس جيدًا، حيث يمكن أن يؤدي المرض إلى مضاعفات خطيرة في القلب والأوعية الدموية والموت، ولا تتجدد خلايا القلب أو تتعافى بسهولة بعد تلفها، وهذه أمراض ستؤثر على الأشخاص مدى الحياة".

وأصيب أكثر من 380 مليون شخص بالفيروس على مستوى العالم منذ أن بدأ الوباء، ونتيجة لذلك، ساهمت عدوى (كوفيد- 19) حتى الآن في 15 مليون حالة جديدة من أمراض القلب في جميع أنحاء العالم، وهذا مهم للغاية بالنسبة لأي شخص أصيب بعدوى، فمن الضروري أن تكون صحة القلب جزءًا لا يتجزأ من رعاية ما بعد كوفيد -19 الحاد"، كما يقول العلي، الذي يعالج المرضى في نظام الرعاية الصحية في سانت لويس.

ومرض القلب والأوعية الدموية، مصطلح شامل يشير إلى أمراض القلب المختلفة والتخثر والسكتة الدماغية، وهو السبب الرئيسي للوفاة في الولايات المتحدة والعالم.

وتقدر مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) أن واحدًا من كل أربعة أمريكيين يموت بسبب أمراض القلب كل عام.

بالإضافة إلى ذلك، فإن أمراض القلب تأتي مع ثمن باهظ، فوفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، تكلف هذه الأمراض الولايات المتحدة حوالي 363 مليار دولار سنويًا في خدمات الرعاية الصحية والأدوية والإنتاجية المفقودة حتى الموت.

وأضاف العلي: "لكن الأهم من ذلك، أن الأشخاص الذين لم يعانوا من أي مشاكل في القلب واعتبروا منخفضي الخطورة يعانون أيضًا من مشاكل في القلب بعد (كوفيد- 19)، وأظهرت بياناتنا زيادة خطر الإصابة بأضرار في القلب لدى الشباب وكبار السن؛ الذكور والإناث؛ السود والبيض وجميع الأجناس؛ الأشخاص المصابون بالسمنة والأشخاص غير المصابين بها؛ الأشخاص المصابون بداء السكري ومن لا يعانون منه؛ الأشخاص المصابون بأمراض قلبية سابقة ولم يسبق لهم ذلك؛ والأشخاص الذين يعانون من عدوى (كوفيد -19) خفيفة وأولئك الذين يعانون من ( كوفيد -19) أكثر حدة والذين يحتاجون إلى المستشفى بسبب ذلك".

وخلال الدراسة حلل الباحثون السجلات الطبية التي تحتفظ بها وزارة شؤون المحاربين القدامى الأمريكية، وهي أكبر نظام متكامل لتقديم الرعاية الصحية في البلاد.

أنشأ الباحثون مجموعة بيانات خاضعة للرقابة تضمنت معلومات صحية عن 153 ألفا و760 شخصا ثبتت إصابتهم بـ "كوفيد -19" في وقت ما من 1 مارس 2020 وحتى 15 يناير 2021، والذين نجوا من أول 30 يومًا من المرض.

تم استخدام النمذجة الإحصائية لمقارنة نتائج القلب والأوعية الدموية في مجموعة بيانات (كوفيد- 19) مع مجموعتين أخريين من الأشخاص غير المصابين بالفيروس، وتضم مجموعة تحكم تضم أكثر من 5.6 مليون مريض لم يكن لديهم المرض خلال نفس الإطار الزمني؛ ومجموعة مراقبة تضم أكثر من 5.8 مليون شخص كانوا مرضى من مارس 2018 حتى يناير 2019، قبل وقت طويل من انتشار الفيروس واستقرار الوباء.

كان معظم المرضى في الدراسة من الرجال البيض الأكبر سنًا؛ ومع ذلك، حلل الباحثون أيضًا البيانات التي شملت النساء والبالغين من جميع الأعمار والأعراق.

قام الباحثون بتحليل صحة القلب على مدار عام كامل.، ووجدوا أنه حدثت أمراض القلب، بما في ذلك قصور القلب والوفاة، لدى 4% من مرضى "كوفيد- 19"، أكثر من أولئك الذين لم يصابوا بالمرض.

ويقول العلي: "قد يعتقد البعض أن 4% عدد صغير، لكنه ليس كذلك، بالنظر إلى حجم الوباء، فهذا يترجم إلى ما يقرب من 3 ملايين شخص في الولايات المتحدة يعانون من مضاعفات في القلب والأوعية الدموية بسبب كوفيد -19".