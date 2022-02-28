أفضل سماعات الرأس اللاسلكية.. تعرف عليها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أطلقت شركة أمازون الجيل الثاني من سماعة الأذن اللاسلكية Echo Buds، التي تمتاز بوظيفة حجب الضوضاء النشطة “ANC”.



وأوضحت الشركة الأمريكية أن سماعة الأذن اللاسلكية Echo Budsالجديدة، التي تتوفر باللون الأسود أو الأبيض، تدعم فئة الحماية IPX4، مما يعني أنها محمية ضد رذاذ الماء والعرق والمطر الخفيف.

وإلى جانب المساعد الصوتي Alexa يمكن للمستخدم دمج أنظمة المساعد الصوتي الأخرى مثل جوجل Assistantوأبل Siriبالسماعة عبر تقنية البلوتوث.

وتتيح شحنة البطارية الواحدة إمكانية تشغيل الموسيقى لمدة تصل إلى 5 ساعات مع تشغيل وظيفة حجب الضوضاء النشطة “ANC” واستعمال المساعد الصوتي Alexa، علما بأن علبة الشحن المرفقة توفر تيارا كهربائيا يكفي لشحنتين.

وفي شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي أتاحت أمازون خاصية جديدة لمكبرات الصوت لديها باستخدام الموجات فوق الصوتية لاكتشاف الأشخاص في منزلك.

ويمكن لأحد مكبرات الصوت Echo و Echo Dot من شركة أمازون تشغيل وإيقاف الأجهزة الأخرى المتصلة مثل الأضواء أو Fire TV.

ويمكن الآن لمكبرات الصوت من الجيل الرابع Echo و Echo Dot إصدار موجة غير مسموعة من الموجات فوق الصوتية لاكتشاف ما إذا كان هناك أشخاص موجودون في الغرفة.

ويمكنك تمكين أو تعطيل هذه الميزة في تطبيق أليكسا، كما يمكن أيضا إعداد إجراءات الإشغال لاستخدام هذه الإمكانية الجديدة للقيام بأشياء مثل تشغيل الأضواء عند دخولك غرفة ومن ثم إيقاف تشغيلها مرة أخرى عندما تكون الغرفة فارغة.