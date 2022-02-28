هل برامج مكافحة الفيروسات المجانية آمنة؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

رغم أن برنامج مكافحة الفيروسات Defender المدمج في نظام تشغيل مايكروسوفت ويندوز يوفر حماية كافية ضد الفيروسات والبرمجيات الخبيثة، إلا أن هناك طريقة أفضل للحماية من الهجمات الإلكترونية، وهي الاعتماد على البرامج المجانية لمكافحة الفيروسات.



وتوصلت هيئة اختبار السلع والمنتجات الألمانية إلى هذه النتيجة بعد اختبار 20 برنامجاً منها.

ويعد برنامج كاسبيرسكي Security Cloud Free أفضل البرامج المجانية، إلى جانب ثلاثة برامج مجانية لمكافحة الفيروسات حصلت على تقييم "جيد" وهي Avast Free Antivirus، وAVG Antivirus Free، وBitdefender Antivirus Free Edition.

ورغم أن برنامج مايكروسوفت ويندوز Defender ظهر أسوأ برنامج في الاختبار بتقييم "مقبول"، إلا أنه يوفر حماية كافية ضد الفيروسات والبرمجيات الخبيثة، وأكد الخبراء الألمان أنه لا برنامج سيئة لمكافحة الفيروسات.