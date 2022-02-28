الارشيف / اخبار الخليج

تعرف علي الاشتراطات الجديدة للسفر إلى السودان

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي الاشتراطات الجديدة للسفر إلى السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت السلطات السودانية تحديثات جديدة للسفر إليها، حيث اشترطت على المواطنين السودانيين القادمين من المملكة العربية ، قطر، الإمارات، مصر، الكويت، سلطنة عمان، الأردن، تونس/ المغرب، الجزائر، الحصول على، إما شهادة تطعيم لأحد اللقاحات المعتمدة لمن هم فوق سن 18 سنة، أو شهادة PCR سلبية صالحة لمدة 72 ساعة خلال موعد الوصول.

 

 

اما غير المواطنين السودانيين، يجب على جميع المسافرين لمن هم فوق 8 سنوات، الحصول على شهادة PCR  سلبية وصالحة لمدة 72 ساعة خلال موعد الوصول، كما يشترط إصدار شهادات الPCR من أحد المعامل المعتمدة والتابعة لوزارة الصحة.

 

 

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا