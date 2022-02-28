شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تدعو لضرورة احترام استقلال وسيادة أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ناصر القحطاني مساعد وزيرالخارجية لشؤن العربية بدولة الكويت، أن دولة الكويت تري ضرورة احترام استقلال وسيادة دولة أوكرانيا ودعمها الكامل لكافه الجهود الدولية الساعية إلي احتواء هذه الأزمة.

جاء ذلك في كلمته بالاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين حول الوضع في أوكرانيا برئاسة دولة الكويت بمقر جامعة الدول العربية.

ودعا إلي العودة للحوار الإيجابي لحل سلمي يرتكز علي الاتفاقيات المبرمة بينما الأطراف المعنية والتي أقرها مجلس الامانة في قراره 20202 علاوة علي ضمانة تأمين سلامة المدنيين.

وقال إننا مدعوون اليوم أن نعكس للعالم موقف موحد يعكس احتراما للمواثيق والقوانين الدولية، مؤكدا علي رفضنا التام لاستخدام القوة في العلاقات الدولية يجسد احترامنا للسيادة الدول واستقلالها للتفق مع مواقفنا الثابتة لمختلف القضايا والمنازعات لباقي مناطق العالم