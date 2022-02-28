شاهد.. ملكة جمال أوكرانيا تحتضن السلاح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

من مسارح الجمال إلى ميادين القتال، تجد ملكة جمال أوكرانيا السابقة أناستاسيا لينا، نفسها في مواجهة جديدة، لكن هذه المرة بدون الكعب.



أناستاسيا التي تتخلى اليوم عن الكعب العالي، لسان حالها يقول إن الشجاعة في الواقع ليس لها وجه واحد، فسواء كانت هذه الحسناء في ساحة المعركة أو على مسرح الجمال أو خلف تطبيق أنستقرام على هاتفها ، فإنها تفعل كل ما في وسعها لدعم بلدها في ظل هذه الظروف التي فرضتها الحرب.

فمع اقتراب القوات الروسية من العاصمة الأوكرانية كييف، حملت ملكة جمال أوكرانيا السابقة أناستاسيا لينا (31 عاما)، السلاح، وهددت بالقول: "كل من يعبر الحدود الأوكرانية بقصد الغزو سيُقتل!"

وفي الصورة التي نشرتها على حسابها في موقع "أنستقرام"، بدت ملكة الجمال جدية ومركزة وهي تحمل بندقية طويلة.

وكانت أناستاسيا قد مثّلت أوكرانيا في مسابقة ملكة جمال جراند الدولية في عام 2018.

وأناستاسيا ليست الوحيدة الأوكرانية التي تحمل السلاح، حيث سبقتها طوابير طويلة من المدنيين الأوكرانيين للحصول على أسلحة بينما يخوض الجيش الأوكراني مواجهة مع نظيره الروسي، في عملية عسكرية بدأتها روسيا الأسبوع الماضي.

وبالإضافة إلى مشاركة صورها بأسلحة نارية جاهزة للدفاع، شاركت أناستاسيا أيضا صورا أكثر سلمية تدعم أوكرانيا.