دراسة تكشف أن أدوية التهاب المفاصل تقلل من فعالية اللقاحات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أظهر بحث جديد أجرته مؤسسة التهاب المفاصل الأمريكية، بأن بعض أدوية التهاب المفاصل قد تقلل من قعالية لقاحات كورونا.



أجريت الدراسة على 133 شخصًا تم تطعيمهم بالكامل ويتناولون الأدوية المثبطة للمناعة، وتبين أن مستويات الأجسام المضادة لديهم وقدرتهم على تحييد الفيروس كانت أقل بثلاث مرات من الأشخاص الذين لا يتناولون هذه الأدوية.

وقال الدكتور ديفيد كارب، رئيس الكلية الأمريكية لأمراض الروماتيزم: "أنصح المرضى الذين يعانون من مشاكل في المناعة ومن الروماتيزم، أن يتلقوا الجرعة المُعززة الثالثة من اللقاح، وخاصة إذا كانوا يخضعون للعلاج ببعض الأدوية المضادة للروماتيزم"

وأكد الباحثون على أنه لا يوجد أدلة حتى الآن على أن تلقي مرضى الروماتيزم جرعة ثالثة أو رابعة من اللقاحات المضادة لكورونا، له أي تأثيرات سلبية على صحتهم.

وفي الوقت نفسه، شدد الأطباء على أن يتم أخذ الجرعة الثالثة أو الرابعة المُعززة، من نوع لقاح واحد، فمثلاً إذا تم أخذ الجرعتين الأولى والثانية من لقاح فايزر، فيجب أن تكون الجرعات المعززة من لقاح فايزر أيضاً.

وينصح الباحثون، مرضى الروماتيزم، بأخذ الجرعة الثالثة بعد أربعة أسابيع على الأقل من الجرعة الثانية .

وقد لاحظت مؤسسة التهاب المفاصل الأمريكية أن هناك بعض الأدلة على أن الجرعة الثالثة قد تحسن المناعة لدى الأشخاص الذين يعانون من الروماتيزم، وفق ما أورد موقع "يو بي آي" الإلكتروني.