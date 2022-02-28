كل ما تريد معرفته حول سامسونج جلاكسي اس 22 الترا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

تشهد سلسلة هواتف جالاكسي الجديدة أغلى هواتف سامسونج الكورية الجنوبية للإلكترونيات إقبالا كبيرا في الأسواق الرئيسية العالمية.



وذكر عدد من العاملين بمجال الهواتف المحمولة ووسائل الإعلام الأجنبية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات اليوم الإثنين إن عددا من العملاء الأمريكيين الذين تقدموا بالطلبات المسبقة لسلسلة "جالاكسي إس 22" في الولايات المتحدة، لم يتسلموا هواتفهم حتى يوم إطلاقها الموافق يوم 25 شباط/فبراير.

وتوقعوا أن يتسلم عديد من العملاء المنتج خلال شهر نيسان/أبريل المقبل بسبب تأخر عملية التسليم، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وتجاوزت الطلبات المسبقة لسلسلة "جالاكسي إس 22" في الهند، ثاني أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم، 70 ألف وحدة بعد مرور 12 ساعة من بداية تلقي الطلبات المسبقة، وتتلقى سامسونج الطلبات المسبقة في الهند حتى يوم 10 آذار/مارس القادم.

وبلغت الحصة السوقية لسامسونج في الهند 18% العام الماضي لتحافظ على المركز الثاني بعد شركة شاومي الصينية.

وسجلت الطلبات المسبقة لسلسلة "جالاكسي إس 22" في 70 دولة في العالم، أكثر من ضعف السلسلة السابقة لها، وحطمت الأرقام القياسية.

وفي كوريا الجنوبية، وصلت الطلبات المسبقة لسلسلة "جالاكسي إس 22 "التي استمرت من 14 إلى 21 شباط/فبراير نحو مليون جهاز، في أعلى مستوى من بين سلاسل جالاكسي إس.

وقالت سامسونج للعملاء إن الطلبات المسبقة لسلسلة "جالاكسي إس 22" حطمت أرقاما قياسية لتتجاوز توقعاتها، وتبذل الشركة ما بوسعها لتسليم المنتج العملاء في أقرب وقت ممكن ولكن هناك تأخيرات بحسب السوق والطراز واللون، وتطلب الشركة من العملاء تفهم ذلك، بحسب يونهاب.

وأضافت أن هناك تأخيرا في عملية التسليم بسبب الطلب الذي تجاوز التوقعات بشكل كبير، وستضع الشركة تدابير مختلفة لتبديد قلق العملاء.

وتعول سامسونج في هاتفها الذكي Galaxy S22 الجديد على وظيفة الفيديو حيث قامت بدمج برنامج دردشة الفيديو Duoبشكل عميق في نظام التشغيل، وبالتالي يمكن إجراء مكالمات الفيديو من العديد من التطبيقات بالإضافة إلى المشاهدة الجماعية للفيديو.

واعتمدت سامسونج في هاتفها الذكي Galaxy S22 وGalaxy S22+ على اللغة التصميمية للموديل السابق من خلال الاعتماد على الإطار المعدني والزجاج والكاميرا الثلاثية.

وتعمل العدسة واسعة الزاوية بدقة 12 و50 ميجابيكسل مع عدسة مقربة بدقة 10 ميجابيكسل وزووم بصري 3x، وتمتاز هذه الكاميرا بتوفير لقطات ليلية أفضل وصور بورتيريه ذات خلفية غير واضحة، حتى مع الحيوانات الأليفة.