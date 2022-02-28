لهذا السبب.. طلب قياسي على هواتف غالاكسي إس 22

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

تشهد هواتف غالاكسي الجديدة من شركة سامسونغ الكورية الجنوبية إقبالاً كبيراً في الأسواق الرئيسية العالمية.



وذكرت شركة صناعة الهواتف المحمولة ووسائل الإعلام الأجنبية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات اليوم الإثنين أن عدداً من العملاء الأمريكيين الذين تقدموا بالطلبات المسبقة لسلسلة "غالاكسي إس 22" في الولايات المتحدة، لم يتسلموا هواتفهم حتى يوم إطلاقها في 25 فبراير (شباط).

ومن المتوقع أن يتسلم العديد من العملاء هواتفهم في أبريل (نيسان) المقبل بسبب تأخر التسليم، حسب ما أوردته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية اليوم.

وتجاوزت لطلبات المسبقة لسلسلة "غالاكسي إس 22" في الهند، ثاني أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم، 70 ألف وحدة بعد مرور 12 ساعة من بداية الطلب المسب، وتتلقى سامسونغ الطلبات المسبقة في الهند حتى يوم 10 مارس (آذار) المقبل.

وبلغت الحصة السوقية لسامسونغ في الهند 18% في العام الماضي لتحافظ على المركز الثاني بعد شركة شاومي الصينية.

وسجلت الطلبات المسبقة لسلسلة "غالاكسي إس 22" في 70 دولة في العالم، أكثر من ضعف السلسلة السابقة، وحطمت الأرقام القياسية.

وفي كوريا الجنوبية، وصلت الطلبات المسبقة التي استمرت من 14 إلى 21 فبراير (شباط) إلى 1.02 مليون جهاز، أعلى طلب على غالاكسي إس.

وقالت سامسونغ للعملاء إن الطلبات المسبقة حطمت أرقاما قياسية تتجاوز توقعاتها، وأنها ستضع تدابير مختلفة لتبديد قلق العملاء، وفق يونهاب.