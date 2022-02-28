أبرز الوظائف الجديدة في ويندوز 11.. تعرف عليها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 فبراير 2022

سيحظى مستخدمو نظام التشغيل مايكروسوفت ويندوز 11 بمجموعة من الوظائف الجديدة، كما أن هناك بعض الوظائف الأخرى ستعود مرة أخرى بعدما ألغتها شركة مايكروسوفت من نظام ويندوز 10.



ويمكن للمستخدم حالياً تجريب الوظائف الجديدة داخل برنامج Insiderإلى أن يتم نشرها لجميع المستخدمين. وفيما يلي نظرة سريعة على أهم الوظائف الجديدة في نظام مايكروسوفت الجديد.

تنظيم المجلدات

يمكن للمستخدم حالياً إنشاء المجلدات في النطاق العلوي من قائمة البدء، ويتم ذلك بسهولة بالغة وبنفس طريقة العمل المتبعة على الهواتف الذكية، حيث يتم سحب أيقونة البرنامج على برنامج آخر فيتم إنشاء المجلد.

شريط المهام

عند استعمال عدة شاشات، فإن بيان الوقت والتاريخ يظهر في كل شاشة مع نظام ويندوز 10، وقد اختفت هذه المعلومات ومن المقرر أن تعود مع نظام التشغيل ويندوز 11، ويسري الأمر نفسه على الوظيفة، التي تتيح فتح الملفات من خلال سحبها على أيقونات البرامج في شريط المهام.

عدم الإزعاج

تعمل وظيفة "عدم الإزعاج" في مركز المعلومات على عدم الإبلاغ عن الرسائل الواردة عن طريق اللافتات المنبثقة والإشارات الصوتية، ولكن يمكن للمستخدم قراءة الرسائل على الأقل حتى مع تنشيط وظيفة "عدم الإزعاج".

الترجمة المباشرة

بمجرد أن يصدر الصوت من الحاسوب، فإنه يمكن إنشاء الترجمة المباشرة من المحتوى، وتهدف هذه الوظيفة، التي تحمل اسم Live Captions، في المقام الأول إلى مساعدة الأشخاص، الذين يعانون من ضعف السمع أو الصمم.

إيماءات لمسية جديدة

من المقرر إطلاق إيماءات لمسية جديدة للمستخدمين، الذين يعتمدون على أجهزة لاب توب بشاشات لمسية أو حواسيب لوحية أو شاشة لمسية؛ حيث يمكن للمستخدم مثلاً "التمرير السريع" لقائمة البدء من منتصف شريط المهام إلى أعلى وإعادتها إلى موضعها بتمريرة من الإصبع، وينطبق ذلك أيضا على الإعدادات السريعة لشريط المهام.

ترتيب النوافذ

قامت شركة مايكروسوفت في نظام ويندوز 11 بتحسين وظيفة التجميع التلقائي للنوافذ في مجموعات (Snap-Layouts)، علاوة على جعلها أكثر مرونة. ولكي يتمكن المستخدم من بدء مجموعة، ليس عليه سوى سحب إحدى النوافذ باتجاه الحافة العلوية من الشاشة، وبعد ذلك تظهر جميع التخطيطات الممكنة، ويتم الاختيار عن طريق سحب النافذة إلى التخطيط المرغوب وتركها فيه.

وظيفة البحث

على الرغم من أنه لم تطرأ أية تغييرات على وظيفة البحث من حيث المظهر الخارجي، حيث لا تزال وظيفة البحث (العدسة المكبرة) مدمجة في شريط المهام، إلا أن شركة مايكروسوفت قامت بتحسين هذه الوظيفة من خلال تسريع وتيرة عملها وزيادة دقتها.

توفير الطاقة

من المقرر أن تصبح الإعدادات المسبقة لتوفير الطاقة أكثر استدامة في نظام تشغيل ويندوز 11، حيث يقوم نظام ويندوز بخفض قدرة بعض المكونات بشكل أكبر عندما يكون الجهاز في وضع السكون، وتظهر للمستخدم في نطاق الطاقة بإعدادات النظام نصائح وإرشادات حول كيفية توفير الطاقة.